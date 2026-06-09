Росія застосувала по Харківщині 5 ракет, 7 КАБів та дрони. Є вбиті та поранені люди

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 30 населених пунктів Харківської області. Ворог застосував по регіону5 ракет, 7 КАБів та дрони. Унаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждалих – 25 людей, зокрема троє дітей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали 16 людей, серед них зазнали гострої реакції на стрес дівчата 11 і 16 років та однорічний хлопчик.

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У Чугуєві загинули чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 71 і 65 років та 70-річний чоловік.

У сел. Великий Бурлук постраждали чоловіки 40 і 39 років, а у Богодухові - 69-річний чоловік. В с. Вишневе Старосалтівської громади поранена 49-річна жінка, у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 43-річний чоловік, а у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 30-річний чоловік.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

5 ракет «Х-59»;

7 КАБ;

11 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

6 БпЛА типу «Молнія»;

15 fpv-дронів;

19 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 9 багатоквартирні будинки, будівля комунального підприємства, адмінбудівлю, церкву, кафе, 37 автомобілів;

пошкоджено 9 багатоквартирні будинки, будівля комунального підприємства, адмінбудівлю, церкву, кафе, 37 автомобілів; у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль, адмінбудівлю, причіп вантажного автомобіля (м. Богодухів), 2 приватні будинки (с. Івано-Шийчине, с. Гур’їв), магазин (с. Максимівка), будинок культури (с. Писарівка), приватний будинок, електромережі (с. Сінне), 2 приватні будинки, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Лютівка), автомобіль (с. Рясне);

пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль, адмінбудівлю, причіп вантажного автомобіля (м. Богодухів), 2 приватні будинки (с. Івано-Шийчине, с. Гур’їв), магазин (с. Максимівка), будинок культури (с. Писарівка), приватний будинок, електромережі (с. Сінне), 2 приватні будинки, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Лютівка), автомобіль (с. Рясне); у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук, с. Борівське), приватний будинок, складське приміщення (с. Великі Хутори), 2 приватні будинки (с. Старовірівка, с. Мирне), багатоповерховий будинок (с. Приколотне);

пошкоджено 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук, с. Борівське), приватний будинок, складське приміщення (с. Великі Хутори), 2 приватні будинки (с. Старовірівка, с. Мирне), багатоповерховий будинок (с. Приколотне); в Ізюмському районі пошкоджено фермерське господарство (с. Сухий Яр), приватний будинок (с. Оскіл);

пошкоджено фермерське господарство (с. Сухий Яр), приватний будинок (с. Оскіл); у Харківському районі пошкоджено автомобіль, трактор (с. Черкаські Тишки), автомобіль (с. Циркуни);

пошкоджено автомобіль, трактор (с. Черкаські Тишки), автомобіль (с. Циркуни); у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Далеке);

пошкоджено приватний будинок (с. Далеке); у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Вишневе), приватний будинок (с. Зарічне), 2 багатоквартирні будинки, магазин, 4 гаражі, 2 автомобілі (м. Чугуїв).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 198 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 38 776 людей.