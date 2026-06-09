Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія застосувала по Харківщині 5 ракет, 7 КАБів та дрони. Є вбиті та поранені люди

Окупанти обстріляли 31 населений пункт області.

Росія застосувала по Харківщині 5 ракет, 7 КАБів та дрони. Є вбиті та поранені люди
наслідки російської атаки у Чугуєві
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 30 населених пунктів Харківської області. Ворог застосував по регіону5 ракет, 7 КАБів та дрони. Унаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждалих – 25 людей, зокрема троє дітей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові постраждали 16 людей, серед них зазнали гострої реакції на стрес дівчата 11 і 16 років та однорічний хлопчик.

Реклама

У Чугуєві загинули чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 71 і 65 років та 70-річний чоловік.

У сел. Великий Бурлук постраждали чоловіки 40 і 39 років, а у Богодухові - 69-річний чоловік. В с. Вишневе Старосалтівської громади поранена 49-річна жінка,  у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 43-річний чоловік, а у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 30-річний чоловік.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 5 ракет «Х-59»;
  • 7 КАБ;
  • 11 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 6 БпЛА типу «Молнія»;
  • 15 fpv-дронів;
  • 19 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 9 багатоквартирні будинки, будівля комунального підприємства, адмінбудівлю, церкву, кафе, 37 автомобілів;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль, адмінбудівлю, причіп вантажного автомобіля (м. Богодухів), 2 приватні будинки (с. Івано-Шийчине, с. Гур’їв), магазин (с. Максимівка), будинок культури (с. Писарівка), приватний будинок, електромережі (с. Сінне), 2 приватні будинки, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Лютівка), автомобіль (с. Рясне); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі (сел. Великий Бурлук, с. Борівське), приватний будинок, складське приміщення (с. Великі Хутори), 2 приватні будинки (с. Старовірівка, с. Мирне), багатоповерховий будинок (с. Приколотне);
  • в Ізюмському районі пошкоджено фермерське господарство (с. Сухий Яр), приватний будинок (с. Оскіл); 
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль, трактор (с. Черкаські Тишки), автомобіль (с. Циркуни); 
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Далеке);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Вишневе), приватний будинок (с. Зарічне), 2 багатоквартирні будинки, магазин, 4 гаражі, 2 автомобілі (м. Чугуїв). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 198 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 38 776 людей.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies