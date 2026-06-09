У Чугуєві на Харківщині через російський обстріл загинули четверо людей

Росіяни в ніч на 9 червня обстріляли кілька населених пунктів Харківської області, серед яких і місто Чугуїв.

За повідомленням керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, через ворожу атаку загинули четверо людей - 70-річний чоловік, 70-річна жінка, 56-річний чоловік та жінка у віці 22 років. Також є постражалі.

Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, пошкоджено автомобілі, є руйнування у багатоквартирних будинках та приватній забудові. На місцях влучань працюють усі відповідні служби.