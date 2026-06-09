Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича на ППО для України

Олігарх винен Україні 2,4 мільярда фунтів, отриманих від продажу "Челсі".

Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича на ППО для України
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian розповів, що спілкувався з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером щодо коштів, отриманих російським олігархом Романом Абрамовичем від продажу футбольного клубу "Челсі".

Уряд у Лондоні зобов'язав бізнесмена віддати отримані від покупця 2,4 мільярда фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні, але Абрамович чинить цьому супротив. Справа, ймовірно, дійде до судового позову.

Зеленський запропонував використати гроші олігарха на купівлю дорогих систем протиповітряної оборони для України. На думку глави держави, це було б справедливо, якби захищатися нашій державі допомогли гроші з Росії, яка розпочала війну.

Президент пожартував, що Абрамович не привіз мільярди з продажу "Челсі" на їхню зустріч у Києві, яка відбулася кілька тижнів тому, на що Зеленський прямо сказав олігарху "Нам потрібні ваші гроші". Під час цього спілкування, за інформацією ЗМІ, український лідер передав через бізнесмена у Кремль свою готовність до зустрічі у будь-якому форматі, а також відмову за будь-яких обставин виводити війська з Донбасу.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies