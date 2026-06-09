Зеленський запропонував використати гроші Абрамовича на ППО для України

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian розповів, що спілкувався з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером щодо коштів, отриманих російським олігархом Романом Абрамовичем від продажу футбольного клубу "Челсі".

Уряд у Лондоні зобов'язав бізнесмена віддати отримані від покупця 2,4 мільярда фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу Україні, але Абрамович чинить цьому супротив. Справа, ймовірно, дійде до судового позову.

Зеленський запропонував використати гроші олігарха на купівлю дорогих систем протиповітряної оборони для України. На думку глави держави, це було б справедливо, якби захищатися нашій державі допомогли гроші з Росії, яка розпочала війну.

Президент пожартував, що Абрамович не привіз мільярди з продажу "Челсі" на їхню зустріч у Києві, яка відбулася кілька тижнів тому, на що Зеленський прямо сказав олігарху "Нам потрібні ваші гроші". Під час цього спілкування, за інформацією ЗМІ, український лідер передав через бізнесмена у Кремль свою готовність до зустрічі у будь-якому форматі, а також відмову за будь-яких обставин виводити війська з Донбасу.