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У Польщі відбулося засідання щодо позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Остаточне рішення залишається за президентом Навроцьким.

У Польщі відбулося засідання щодо позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла
Кароль Навроцький і Володимир Зеленський
Фото: LB/Маріанна Присяюжнюк

Капітул Ордена Білого Орла у понеділок провів засідання, на якому висловив президенту Польщі Каролю Навроцькому свою позицію щодо позбавлення найвищої нагороди польської держави Президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив речник Навроцького Рафал Лешкевич у мережі X, президент Польщі ухвалить остаточне рішення щодо того, чи варто скасувати нагородження Зеленського, "в належний час".

За статутом Ордена, саме глава держави має виключне право на вручення нагороди та її анулювання. Навроцький пригрозив Зеленському позбавленням відзнаки через те, що український лідерів присвоїв підрозділу Сил спеціальних операцій "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА". 

Прем'єр Польщі Дональд Туск поклав відповідальність за дипломатичний скандал між Україною та Польщею на Володимира Зеленського. У понеділок очільник уряду закликав українського та польського президентів до прямої розмови заради збереження солідарності в інтересах протистояння російській агресії.

 

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