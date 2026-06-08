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Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками США (доповнено)

Президент зазначив, що розмова була "дуже позитивною".

Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками США (доповнено)
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський поговорив зі спецпредставниками Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом.

Як передає LB.UA, про це повідомив журналістам радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Розмова відбулась в аеропорту під час технічної пересадки в Кишиневі.

"Дуже позитивна розмова. Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України. Розуміємо, як багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Але наша спільна мета щодо миру в Європі на порядку денному", - заявив Зеленський.

За словами Президента, обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. 

"Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві. Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позицій України", - додав Зеленський.

  • 31 травня Зеленський в інтерв'ю CBS News заявляв, що сподівається на візит Віткоффа і Кушнера до Києва протягом двох тижнів. Президент зазначив, що спецпосланці Трампа вже кілька разів були в Москві і жодного - в Києві.
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