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NYT: Пентагон бачить зростання загрози шпигунства проти Сполучених Штатів з боку Ізраїлю

Міністерство оборони США вважає, що Ізраїль підслуховував переговори Сполучених Штатів з Іраном.

NYT: Пентагон бачить зростання загрози шпигунства проти Сполучених Штатів з боку Ізраїлю
Трамп і Нетаньягу у Білому Домі, 29 вересня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони США підвищило оцінку контррозвідувальної загрози з боку Ізраїлю до найвищого рівня — «критичного», повідомляє NYT з посиланням на кількох чинних і колишніх американських чиновників.

Згідно зі звітом Розвідувального управління Міністерства оборони (DIA), ізраїльські спецслужби посилили стеження за високопосадовцями США, зокрема за головним переговорником президента Трампа Стівом Уіткоффом, заступником міністра оборони Елбріджем Колбі та відповідальним за політику щодо Близького Сходу Майклом ДіМіно. 

Поштовхом до підготовки звіту стало виявлення шпигунського програмного забезпечення на телефонах американських військових, що перебували в Ізраїлі.

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Окремі розвідувальні доповіді фіксують спроби Ізраїлю прослуховувати американських переговорників під час їхніх контактів з Іраном

За словами одного із топ-чиновників, агресивність ізраїльської розвідки щодо високопосадовців США за другої каденції Трампа є «нестримною».

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