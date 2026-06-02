«Ти довбаний псих. Я рятую твою дупу»: Трамп розлютився на Нетаньягу через ескалацію війни з Ліваном

Перед цим Іран пригрозив вийти з переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані.

Президент Трамп різко накинувся на прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через ескалацію Ізраїлю в Лівані під час телефонної розмови в понеділок, яка супроводжувалася нецензурною лексикою. Про це Axios повідомили двоє американських посадовців і третє джерело, поінформоване про зміст дзвінка.

Раніше в понеділок Іран пригрозив вийти з переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані. Під час розмови Трамп назвав Нетаньягу «психом» і звинуватив його в невдячності, повідомили двоє джерел. Він також пригальмував плани Ізраїлю завдати удару по Бейруту.

Один американський посадовець заявив, що Трамп сказав Нетаньягу: якщо Ізраїль виконає свої погрози бомбардувати ліванську столицю, це ще більше ізолює країну у світі.

Двоє джерел повідомили, що Трамп заявив, нібито допоміг Нетаньягу уникнути в’язниці — йшлося про його підтримку під час судового процесу у справі про корупцію проти Нетаньягу.

Переказуючи слова Трампа, звернені до Нетаньягу, американський посадовець сказав: «Ти довбаний псих [You're fucking crazy]. Ти був би у в’язниці, якби не я. Я рятую твою дупу [I'm saving your ass]. Тебе тепер усі ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це».

Друге джерело, поінформоване про розмову, сказало, що Трамп був «розлючений» і в якийсь момент накричав на Нетаньягу: «Якого біса ти робиш?»

За словами американського посадовця, Трамп знав, що «Хезболла» обстрілювала Ізраїль і що Ізраїль має право захищатися. Водночас останніми днями він вважав, що Нетаньягу вдається до непропорційної ескалації.

Окрім погроз щодо Бейрута, Ізраїль розширював наземну операцію на півдні Лівану.

Інший американський посадовець заявив, що Трампа непокоїла велика кількість загиблих цивільних у Лівані. Він також заперечував проти того, що ізраїльтяни руйнують будівлі заради ліквідації одного командира «Хезболли».

Ізраїль більше не планує завдавати ударів по цілях «Хезболли» в Бейруті, повідомив Axios ізраїльський посадовець.

Видання зазначає, що у минулому Трамп і Нетаньягу вже мали кілька напружених розмов, але водночас тісно координували дії щодо Ірану та інших питань. Один посадовець сказав, що це була одна з найгірших розмов Трампа з Нетаньягу після його повернення на посаду.

Схоже, гнів Трампа був спричинений тим, що рішення Нетаньягу загострити ситуацію в Лівані загрожувало зірвати його переговори з Іраном.

Після розмови Трамп написав у Truth Social, що переговори з Іраном «тривають, і швидкими темпами».

Після дзвінка Нетаньягу опублікував заяву, в якій зазначив, що сказав Трампу: Ізраїль атакуватиме цілі в Бейруті, якщо «Хезболла» не припинить атакувати Ізраїль.