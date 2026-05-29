В МЗС України відреагували на критику польського президента щодо підрозділу "Героїв УПА"

Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва», – зазначив речник МЗС.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували критику Польщі щодо найменування підрозділа Сил спеціальних операцій на "Героїв УПА".

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Радіо Свобода.

«Дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах. Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва», – каже речник МЗС.

Реклама

За його словами, зараз українські війська захищають не лише Україну, а й Європу, а військові ССО, ініціюючи присвоєння почесного звання для свого підрозділу, не мали на меті образити польський народ.

«Для них боротьба УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москви – й у жодному разі не спрямована проти поляків. Ми визнаємо, що історія наших двох народів має різні сторінки – як славетні, так і трагічні", - зазначив Тихий.

Речник МЗС додав, що за останніх півтора року Україна та Польща доклали зусиль для вирішення складних питань історичного минулого, зокрема відновлення процесу пошуків і ексгумацій, а також діяльності Конгресу істориків.

«Не можемо дозволити сваркам через минуле підірвати наш спротив спільному ворогу зараз, коли Україна за підтримки Польщі стримує російську агресію. Ми вдячні Польщі та Польському народові, які з перших хвилин цієї неспровокованої та злочинної війни підтримують Україну. Зі свого боку, підкреслюємо готовність й надалі ділитися досвідом і напрацюваннями, здобутими кровʼю на полі бою», – заявив Георгій Тихий.