Оформлення паспорта — найпопулярніша консульська послуга для українців за кордоном: на неї припадає понад 61% усіх звернень. МЗС усунуло проблему з бланками та скорочує терміни доставки документів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ми добилися, що у нас вже немає жодних перепон чи перешкод з бланками. Раніше це було, зараз цього немає. Ми також суттєво скоротили термін доставки паспортів», — сказав він.

За словами міністра, відомство активно автоматизує та дебюрократизує консульські процеси.

«Я переконаний, що в короткій перспективі це буде відчутно для наших громадян за кордоном», — зазначив Сибіга.

Він також визнав проблему зловживань в електронних чергах і повідомив, що особисто читає скарги на консульські установи.

«Черга в нас електронна, багато зловживань. Ми звертаємося до наших компетентних органів, щоб допомогли нам», — сказав міністр.

Паралельно, за його словами, запроваджується особиста черга для окремих категорій громадян. Сибіга пообіцяв, що результат буде помітний швидко.