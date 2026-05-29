Політика

Сибіга про візит Зеленського до Швеції: отримали найбільший оборонний пакет і нову динаміку для антибалістичної коаліції

Дипломат зауважив, що це справжні дієві гарантії безпеки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Україна повернулася зі Швеції з домовленостями про постачання винищувачів Gripen та найбільший оборонний пакет від цієї країни. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Повертаємося додому в прямому сенсі слова окрилені. Президент забезпечив найбільший оборонний пакет Швеції та постачання гріпенів, одних з найбільш ефективних бойових літаків у світі. Саме такі конкретні домовленості зміцнюють Україну, посилюють наші позиції на полі бою у повітрі та за столом переговорів. Це справжні дієві гарантії безпеки», — сказав міністр.

За його словами, за підсумками візиту Україна також отримала «нову динаміку для створення антибалістичної коаліції».

«Ви все знаєте, ви бачите, наскільки непроста міжнародна обстановка, які виклики стоять перед нашою державою, які завдання виконує українська дипломатична служба. Це воєнна дипломатія, яка працює 24 години на добу», — додав Сибіга.

