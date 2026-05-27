Політика

Україна та Польща продовжать пошуково-ексгумаційні роботи

Також обговорюється перепоховання частини українських діячів, похованих у Польщі.

Ексгумацію жертв Волинської трагедії в селі Пужники на Тернопільщині
Фото: Суспiльне

Україна та Польща продовжать спільні пошуково-ексгумаційні роботи. Вони заплановані вже найближчими місяцями в обох країнах. 

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

За його словами, Польща має значний запит на проведення ексгумацій в Україні. Водночас Україна в червні також розпочне пошукові роботи на території Польщі. Обсяг і кількість таких робіт з польського боку більша. 

За словами Боднара, історичні питання, зокрема тема Волинської трагедії, мають вплив на українсько-польські відносини. У 2024 році питання ексгумацій фактично впливало на весь спектр співпраці між країнами. Він зазначив, що робота над ексгумаціями дозволила зменшити політичну напругу.

Також Україна працює над тим, щоб перепоховати на Батьківщині частину українських діячів, похованих у Польщі. Як повідомив Боднар, триває робота над списками. 

«Зараз ми працюємо над списками, маємо різні пропозиції. Є частина родичів, які мають свою думку з цього приводу. Є громада, яка також по-іншому дивиться. Ми зараз працюємо і з Офісом президента, і з Міністерством закордонних справ над узагальненням цього списку», – зазначив дипломат.

