Через 4 місяці після створення – жодного внеску від донорів, попри обіцянки на $17 млрд.

Президент США Дональд Трамп називав Раду миру, яка збирала з лідерів країн «довічні членські внески» по $1 млрд, однією з «найважливіших» міжнародних організацій. Держави-члени пообіцяли $7 млрд на «пакет допомоги» Газі, ще $10 млрд фінансування пообіцяв сам Трамп від США.

Однак через чотири місяці після створення організації фінансовий фонд Ради миру, відкритий при Світовому банку, так і не отримав жодного внеску від донорів, розповіли Financial Times чотири джерела, обізнані із ситуацією. «На рахунок не надійшло жодного долара», — сказав один із них.

Замість використання фонду під управлінням Світового банку, який також підтримує ООН, Рада миру отримує пожертви напряму через рахунок у JPMorgan, повідомили речник організації та ще одне джерело.

Якщо Світовий банк зобов’язаний звітувати перед донорами та членами ради про фінансовий стан фонду для Гази, то для рахунку в JPMorgan незалежних вимог щодо прозорості немає.

Представник Ради миру заявив FT, що «було створено кілька механізмів для отримання фінансування», зокрема через Світовий банк, однак «наразі донори обрали інші варіанти».

За його словами, Рада миру «оприлюднить фінансову звітність» перед власною виконавчою радою, до якої входять представники адміністрації Трампа та інші радники, «у відповідний момент».

Внески приблизно на $3 млн від Марокко та $20 млн від Об’єднаних Арабських Еміратів пішли на фінансування офісу Ніколая Младенова — «високого представника» з питань повоєнної Гази — а також на зарплати палестинського технократичного комітету, який Рада створила для управління сектором.

ОАЕ також нещодавно виділили $100 млн на підготовку нової поліції для Гази, але програма досі не стартувала, а кошти заморожені, кажуть два джерела.

Держдепартамент США планує перенаправити близько $1,2 млрд допомоги на проєкти, пов’язані з порядком денним Ради миру. Але ці гроші, які не мають надходити напряму організації, також поки не використані.

Один із високопоставлених помічників у Конгресі заявив: «Жоден із цих коштів не надійшов Раді миру. Жоден із цих коштів не перебуває під її управлінням. І Держдеп каже нам, що не планує передавати ці гроші під контроль Ради миру».

Водночас Держдеп хоче напряму надати Раді миру близько $50 млн для фінансування її роботи, але ці кошти також ще не перераховані. За словами джерела в Конгресі, посадовці запевнили законодавців, що організація не отримає гроші, поки не створить фінансові механізми контролю та інші системи, необхідні для роботи з американським фінансуванням.

Організація вже оголошувала тендери на роботи з безпеки та відбудови, однак контрактів досі не укладено. У Раді миру пояснюють це тим, що ХАМАС не роззброївся, а сама структура фактично ще не працює в Газі.

Американські законодавці також сумніваються у юридичному статусі Ради миру та в тому, чи має вона право отримувати фінансування від США. Один із сенаторів заявив, що адміністрація Трампа сама по-різному описує цю структуру — то як міжнародну організацію, то як «щось на кшталт королівського двору».

За оцінками ЄС, ООН і Світового банку, на відбудову Гази упродовж наступних десяти років знадобиться понад $70 млрд.