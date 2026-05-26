Устінова: президент "чітко давав відповіді" на питання про демобілізацію, переговори та непідписані закони

Голова фракції "Голос" розповіла про зустріч із Зеленським. 

Голова фракції "Голос" Олександра Устінова після зустрічі керівників парламентських фракцій із президентом Володимиром Зеленським заявила в коментарі LB.ua, що розмова була "позитивною і конструктивною», а глава держави відповів на всі питання, які фракція підготувала заздалегідь.

За словами Устінової, вона прийшла на зустріч із переліком питань, зібраних від депутатів фракції.

"Я прийшла, в мене був перелік питань, які я від фракції зібрала. Які я всі озвучила і на всі отримала відповіді", - сказала вона.

Серед основних тем обговорення були переговори щодо можливого перемир’я, ситуація із захистом України, демобілізація, ротації військових та непідписані президентом законопроєкти.

Коментуючи тему переговорів, Устінова заявила, що президент запевнив, що Україна не погодиться на перемир’я без гарантій безпеки.

"Вони намагаються домовитись про те, щоб було якесь перемир’я, але без гарантій вони не будуть ніколи цього робити", - сказала вона.

Окрему увагу під час розмови приділили проблемі нестачі ракет для систем Patriot. Устінова, яка очолювала ТСК Верховної Ради з питань озброєння, заявила, що дефіцит ракет є глобальною проблемою. За її словами, ракети PAC-3, які здатні збивати балістичні цілі, виробляються у світі в обмеженій кількості.

"На весь світ виробляють 630 на рік. І коли їх вистрілюють в Ірані по дронах, ви розумієте, що ми по залишковому принципу лишаємося. На жаль, росіяни виробляють більше ракет, ніж ми можемо навіть закупити", - заявила Устінова.

Вона також зазначила, що розширення виробництва таких ракет потребує щонайменше двох років.

Говорячи про демобілізацію та ротації, депутатка повідомила, що влада зараз напрацьовує різні моделі рішень. За її словами, міністр оборони Михайло Федоров має провести окрему зустріч із депутатами, де презентують відповідні напрацювання.

"Вони точно над цим працюють. Вони чітко розуміють плюси, мінуси, загрози", - сказала Устінова.

Водночас вона наголосила, що президент під час зустрічі не просив депутатів фракції "Голос" підтримати якісь конкретні законопроєкти.

За словами Устінової, сама зустріч тривала близько 30–40 хвилин, а телефони в учасників забирали. Підсумовуючи, депутатка заявила: "В мене дуже позитивне і конструктивне враження. Я була дуже здивована, тому що він по кожному питанню чітко давав відповідь".

