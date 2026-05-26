Верховна Рада не підтримала законопроєкт про KPI для митниці із правками про скасування пільг на посилки до 150 євро

З документу прибрали податкові поправки. 

Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оцінку ефективності митниці з поправками, що скасовували пільгове ввезення посилок до 150 євро. Спершу депутати не підтримали поправки, а потім "провалили" й сам законопроєкт – за нього віддали голоси лише 127 нардепів, забракло підтримки і для відправки на повторне читання. Закон відхилено, стало відомо з трансляції. 

Податкові поправки до другого читання додали в порушення регламенту, повідомив перед голосуванням народний депутат і перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк. Голова податкового комітету Данило Гетманцев закликав парламентарів ухвалити цей законопроєкт, заявивши, що він є "вимогою білого бізнесу".

Після того, як з нього виключили правки про скасування пільгового розмитнення, Гетманцев закликав не ухвалювати його в цій редакції.

Гетманцев вважає, що скасування пільгового ввезення унеможливить подрібнення замовлень нечесними бізнесменами, що прагнуть уникнути оподаткування.

"Це ще про євроінтеграцію, бо такі самі правила існують в Євросоюзі, такі самі правила існують і в Сполучених Штатах і всьому цивілізованому світі. Хочу звернути вашу увагу, що 74,5 % всіх посилок – це посилки з Китаю. Ми пільгуємо з вами китайського товаровиробника, замість того, щоб давати розвиватися своїм", – вважає він. 

Гетманцев сказав, що не розуміє, чому обговорюють сплату 20 % зі "шмотки", а не підняття зарплат військовим.

"Чи не буде соромно нам перед Богом, перед людьми, перед нашими нащадками, що ми програли країну", – сказав голова комітету, закликавши прийняти "державницьке рішення". 

Народна депутатка Ніна Южаніна звернула увагу, що Україна сама вписала зобов'язання ухвалити скасування пільг у домовленості з партнерами з МВФ.

"Скоріше за все, вони будуть звучать і в угоді про надання 45 млрд євро в цьому році (транш від ЄС. – Ред.)", – сказала парламентарка. 

Вона зазначила, що серед усіх 75 млн посилок торік 83 % були посилками до 50 євро. Зокрема, замовляли одяг і дитячі товари.

Нардеп Ігор Кривошеєв звернув увагу, що десятки тисяч комплектуючих для дронів заїжджають якраз посилками до 150 євро. Якщо ввести оподаткування, то ці деталі зростуть в ціні і постачатимуться довше, бо стоятимуть у черзі на розмитнення. Гетманцев на це сказав, що всі дрони і складові, погоджені з ринком, пільговані. Однак нардеп Дмитро Костюк сказав, що це зовсім неправда. 

