"Готуємося до засідань": Зеленський зустрівся із представниками фракції монобільшості у ВР (доповнено)

Обговорено підготовку до засідань Верховної Ради і питання стійкості держави.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками фракції монобільшості у Верховній Раді.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили ключові питання, які нині перебувають на порядку денному українського парламенту, а також підготовку до майбутніх засідань.

Фото: Володимир Зеленський

"Зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті. Хороша розмова, дуже змістовна. Готуємося до засідань. Обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті. Те, що потрібно для стійкості нашої держави й для руху України у Євросоюз. Дякую за конструктив. Потрібні результати в інтересах усіх українців", – зазначив Президент.

Фото: Володимир Зеленський

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що відбулася зустріч заступників голови фракції з Президентом України Володимиром Зеленським і керівником Офісу Президента Кирилом Будановим.

Фото: Володимир Зеленський Кирило Буданов

"Обговорили ключові питання порядку денного Верховної Ради - євроінтеграцію, посилення нашої стійкості. Наступного тижня продовжимо роботу в ширшому форматі.

Вже у понеділок Зеленський зустрінеться зі «Слугою народу», у вівторок — з опозицією.

25 травня фракція «Слуга народу» проведе засідання за участю президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. У вівторок Зеленський окремо має зустрітися з лідерами інших фракцій і груп, у тому числі опозиційних.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції «Слуга народу».

«Зустріч з фракцією — в понеділок, з лідерами інших фракцій і груп — у вівторок», — розповів LB.ua співрозмовник у монобільшості.

Серед ключових питань порядку денного — голосування за урядові ініціативи та кадрові питання.

За даними співрозмовників LB.ua у фракції, головним кадровим питанням є відставка міністра освіти і науки України Оксена Лісового. За його звільнення, за словами джерела, готові проголосувати «300+» депутатів.

Складніше з призначенням нового керівника міністерства. На запитання LB.ua, хто може стати наступником Лісового і як набрати конституційні 226 голосів за нову кандидатуру, співрозмовник у фракції відповів коротко: «Це питання».

Також на порядку денному — призначення нового міністра юстиції України. Попередній очільник відомства Герман Галущенко перебуває під вартою у справі НАБУ.

За інформацією джерел LB.ua, конкретні прізвища поки не узгоджені — їх мають обговорити безпосередньо на засіданні фракції в понеділок.