Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаПолітика

"Готуємося до засідань": Зеленський зустрівся із представниками фракції монобільшості у ВР (доповнено)

Обговорено підготовку до засідань Верховної Ради і питання стійкості держави.

"Готуємося до засідань": Зеленський зустрівся із представниками фракції монобільшості у ВР (доповнено)
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками фракції монобільшості у Верховній Раді.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили ключові питання, які нині перебувають на порядку денному українського парламенту, а також підготовку до майбутніх засідань.

Фото: Володимир Зеленський

"Зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті. Хороша розмова, дуже змістовна. Готуємося до засідань. Обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті. Те, що потрібно для стійкості нашої держави й для руху України у Євросоюз. Дякую за конструктив. Потрібні результати в інтересах усіх українців", – зазначив Президент.

Фото: Володимир Зеленський

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія додав, що відбулася зустріч заступників голови фракції з Президентом України Володимиром Зеленським і керівником Офісу Президента Кирилом Будановим.

Кирило Буданов
Фото: Володимир Зеленський
Кирило Буданов

"Обговорили ключові питання порядку денного Верховної Ради - євроінтеграцію, посилення нашої стійкості. Наступного тижня продовжимо роботу в ширшому форматі. 

Вже у понеділок Зеленський зустрінеться зі «Слугою народу», у вівторок — з опозицією.

25 травня фракція «Слуга народу» проведе засідання за участю президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. У вівторок Зеленський окремо має зустрітися з лідерами інших фракцій і груп, у тому числі опозиційних. 

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції «Слуга народу».

«Зустріч з фракцією — в понеділок, з лідерами інших фракцій і груп — у вівторок», — розповів LB.ua співрозмовник у монобільшості.

Серед ключових питань порядку денного — голосування за урядові ініціативи та кадрові питання. 

За даними співрозмовників LB.ua у фракції, головним кадровим питанням є відставка міністра освіти і науки України Оксена Лісового. За його звільнення, за словами джерела, готові проголосувати «300+» депутатів.

Складніше з призначенням нового керівника міністерства. На запитання LB.ua, хто може стати наступником Лісового і як набрати конституційні 226 голосів за нову кандидатуру, співрозмовник у фракції відповів коротко: «Це питання».

Також на порядку денному — призначення нового міністра юстиції України. Попередній очільник відомства Герман Галущенко перебуває під вартою у справі НАБУ.

За інформацією джерел LB.ua, конкретні прізвища поки не узгоджені — їх мають обговорити безпосередньо на засіданні фракції в понеділок.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies