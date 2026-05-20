ГоловнаПолітика

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Панами, Монголії і Перу

Під час зустрічей із дипломатами президент обговорив розвиток двосторонніх відносин.

зустріч Володимира Зеленського з новими послами
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський офіційно прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Панами, Монголії та Перу. 

Зеленський сказав, що для України важливий кожен зовнішньополітичний вектор, оскільки підтримка кожної країни наближає встановлення справедливого миру.

Під час зустрічей із дипломатами президент обговорив розвиток двосторонніх відносин та потенціал для взаємовигідної співпраці, зокрема, в економічній сфері.

«Ми готові змістовно співпрацювати з усіма, хто поважає мир, суверенітет і територіальну цілісність інших народів»,- додав глава держави.

Прийняття вірчих грамот офіційно розпочинає дипломатичні місії нових послів в Україні.

