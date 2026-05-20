Зеленський: РФ розглядає Білорусь та Брянщину як можливі напрямки для атак на півночі України

Україна вже працює над посиленням оборони на цьому напрямку.

Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає Білорусь та Брянську область РФ як можливі напрямки для додаткових атак на північні регіони України.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.

"Сьогодні була Ставка. Детально з військовими, розвідками, СБУ, МЗС обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусі та Брянської області. Саме звідти росіяни розглядають сценарій додаткових нападів на Україну проти північних регіонів – наш Чернігівсько-Київський напрямок", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна вже працює над посиленням оборони на цьому напрямку, а військовому командуванню поставлені відповідні завдання.

Тривають також превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо окремих регіонів Росії, звідки може походити загроза.

"Я розраховую, що МЗС України буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. Треба посилити тиск і посилити координацію з нашими партнерами", – наголосив Президент.

Водночас Зеленський попередив про можливі наслідки для Білорусі у випадку її втягнення Росією у війну проти України.

"Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть – будуть значними. Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки, поки не публічні завдання. Окремо, щодо російської території у нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу", – заявив він.

