Суспільство / Війна

Через російську агресію на Херсонщині постраждали четверо людей

Пошкоджені приватні будинки, виробнича майстерня училища та авто.

Наслідки російського обстрілу населеного пункту в Бериславському районі Херсонщини.
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Упродовж дня, 20 травня, російські війська продовжили атакувати населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів постраждали 4 цивільних. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 20 травня російська армія вкотре атакувала населені пункти області ствольною та реактивною артилерією, мінометною зброєю, дронами.

У селі Раківка постраждало двоє цивільних чоловіків – FPV-дрон влучив у молоковоз. Також від атаки за допомогою БпЛА постраждала жінка у Білозерці. 

У Херсоні чоловік отримав травму, коли наступив на міну.

Пошкоджень зазнали приватні будинки, виробнича майстерня училища, автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

