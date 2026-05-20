ГоловнаСуспільствоВійна

Нерозірваний російський дрон застряг у багатоповерхівці в Одесі

Сапери транспортували бойову частину БпЛА для подальшого контрольованого знищення.

Фото: ДСНС України

В Одесі сапери знешкодили нерозірваний російський БпЛА, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Російський БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху. Найнебезпечніше  – фугасно-запалювальна бойова частина з понад 50 кг вибухівки не здетонувала. Будинок опинився під загрозою", – ідеться у повідомленні.

Рятувальники та поліцейські провели надскладну, ювелірну спецоперацію: за допомогою колінчатого підйомника вибухотехнік Нацполіції на висоті вручну розрядив і вилучив бойову частину зі стіни будинку.

Після цього фахівці РХБЗ ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону. 

Далі сапери транспортували бойову частину для подальшого контрольованого знищення.

