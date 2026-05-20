На Херсонщині до лікарні звернулися троє цивільних, які постраждали унаслідок обстрілу РФ

Учора у подвір'я одного із будинків влучив ворожий снаряд.

Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

До лікарні звернулися троє жителів Комишан Херсонської області, як постраждали внаслідок вчорашнього російського обстрілу, повідомляє ОВА.

На момент атаки 66-річний чоловік та жінки віком 69 та 74 роки перебували в будинку, на подвірʼя якого "прилетів" ворожий снаряд. 

"У потерпілих діагностували вибухові травми та контузії. Після надання меддопомоги їм призначили амбулаторне лікування", – ідеться у повідомленні.

