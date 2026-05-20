На Херсонщині до лікарні звернулися троє цивільних, які постраждали унаслідок обстрілу РФ

До лікарні звернулися троє жителів Комишан Херсонської області, як постраждали внаслідок вчорашнього російського обстрілу, повідомляє ОВА.
На момент атаки 66-річний чоловік та жінки віком 69 та 74 роки перебували в будинку, на подвірʼя якого "прилетів" ворожий снаряд.
"У потерпілих діагностували вибухові травми та контузії. Після надання меддопомоги їм призначили амбулаторне лікування", – ідеться у повідомленні.
- Упродовж доби унаслідок російської агресії на Херсонщині отримали поранення дев’ятеро людей. Ворог атакував 42 населені пункти області.