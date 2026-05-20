Перехоплення ГУР: на Запорізькому напрямку група російських військових на смерть отруїлася алкоголем

“Дуже багато 200-х”.

Перехоплення ГУР: на Запорізькому напрямку група російських військових на смерть отруїлася алкоголем
Фото: скріншот

На Оріхівському напрямку російські окупанти зазнали втрат через масове отруєння алкоголем. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, опублікувавши нове перехоплення розмови військових РФ.

Йдеться про підрозділи 166-го окремого мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ, які воюють на Запорізькому фронті.

У перехопленій розмові один із росіян згадує спостережний пункт, де “дуже багато 200-х”, які отруїлися алкоголем.

“Там 8 або 10 тіл лежали”, — каже співрозмовник, додаючи, що загиблих не евакуйовували щонайменше п’ять-шість днів.

За його словами, тіла російських військових та їхніх союзників були складені разом і накриті спальниками.

У ГУР також нагадали російським військовим про можливість здатися в полон через проєкт “Хочу жить”.

