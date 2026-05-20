Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у 700 тисяч гривень.

Киянина підозрюють у тому, що він ошукав доньку загиблого військового на 700 тисяч гривень, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, хлопець познайомився з 20-річною дівчиною з Одеси у чат-боті для знайомств та запропонував їй заробіток на криптовалюті. Для цього попросив доступ до онлайн-банкінгу, запевнивши, що мова лише про порожню картку.

Насправді ж він отримав доступ до всіх її рахунків і побачив значні виплати, які дівчина отримала від держави після загибелі батька-військового.

Спочатку підозрюваний щодня знімав невеликі суми через каси супермаркетів, а згодом почав переводити гроші на сторонні картки та купувати криптовалюту. Коли потерпіла помітила зникнення коштів і звернулася до банку, хлопець переконав її не довіряти працівникам фінустанови.

Загалом він заволодів 700 тис. гривень та навіть закрив рахунок дівчини.

При цьому виявилося, що особисто вони ніколи не бачилися, а на своїх фото, які надсилав підозрюваний, була інша людина.