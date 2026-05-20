Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Очільник Донеччини закликав жителів області встановити застосунок «Повітряна тривога»

Це кілька додаткових хвилин, щоб знайти укриття та зберегти життя.

Очільник Донеччини Вадим Філашкін закликав жителів області встановити застосунок «Повітряна тривога» та не ігнорувати сповіщення про небезпеку.

Він зазначив, що сьогодні це найоперативніший спосіб отримати інформацію про повітряну загрозу. Застосунок надсилає критичні сповіщення з максимальним рівнем гучності.

Особливо важливо, що для Краматорська та Слов’янська вже працює додаткова функція «Нестандартна тривога». У разі наближення повітряних цілей користувачі отримуватимуть окреме попередження — це кілька додаткових хвилин, щоб знайти укриття та зберегти життя”, — написав Філашкін.

Він додав, що завантажити застосунок можна у Google Play Market та AppStore. Після встановлення обов’язково виберіть свою громаду та надайте всі необхідні дозволи для сповіщень.

