На дроні, що атакував Чернігівську область у квітні, виявили підвищений радіаційний фон

До складу бойової частини ракети, встановленої на дрон, входять елементи зі збідненого урану.

На уламках ворожого дрона, яким росіяни атакували Чернігівську область минулого місяця, виявили підвищений радіаційний фон. Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу “повітря-повітря”, поставлену на озброєння модифікованого ударного дрона “Герань-2”.

Удару цим засобом росіяни завдали в ніч на 7 квітня біля селища Камка, повідомили в СБУ. Російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.

Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон (0,10 – 0,20 мкЗв/год) і загрожує здоров’ю людини.

Фахівці Служби безпеки спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану, ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.

Фото: СБУ Уламки дрона

За цим фактом слідчими Служби безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

В СБУ закликали громадян бути особливо обережнеми в разі виявлення уламків дронів, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.

У разі виявлення таких предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та не переміщуйте їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національної поліції – 102.