На дроні, що атакував Чернігівську область у квітні, виявили підвищений радіаційний фон

На уламках ворожого дрона, яким росіяни атакували Чернігівську область минулого місяця, виявили підвищений радіаційний фон. Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу “повітря-повітря”, поставлену на озброєння модифікованого ударного дрона “Герань-2”.
Удару цим засобом росіяни завдали в ніч на 7 квітня біля селища Камка, повідомили в СБУ. Російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.
Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон (0,10 – 0,20 мкЗв/год) і загрожує здоров’ю людини.
Фахівці Служби безпеки спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.
За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану, ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.
За цим фактом слідчими Служби безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.
В СБУ закликали громадян бути особливо обережнеми в разі виявлення уламків дронів, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.
У разі виявлення таких предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся та не переміщуйте їх. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про це за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Національної поліції – 102.