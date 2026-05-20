В одній Глухівській громаді поранень дістали четверо жінок і четверо чоловіків.

Протягом доби армія Росії обстрілювала 44 населених пункти Сумської області. Під ударом були Сумський, Шосткинський, Охтирський і Конотопський райони.

В Хотінській громаді убито 38-річного чоловіка. У Глухівській загинули двоє людей 52 і 58 років, повідомили в Національній поліції.

“Ще восьмеро людей дістали поранення: жінки віком 57, 58, 86 та 92 роки, а також чоловіки віком 33, 37, 54 та 82 роки”, – йдеться у повідомленні.

У Буринській громаді російський дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки загинула 48-річна жінка, травмовано 58-річного чоловіка.