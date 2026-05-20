Війна

Росія вбила людину на Харківщині

Постраждали шестеро людей, зокрема дитина. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Російська армія атакувала Харківщину дронами різних типів. Унаслідок обстрілів одна людина загинула. Постраждали 6 людей, зокрема дитина.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 21 населений пункт Харківської області.

У селищі Шевченкове загинула 75-річна жінка, постраждали жінки 38, 53, 57 років. 

У с. Сподобівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка, а у с. Світличне Золочівської громади зазнав поранень 48-річний чоловік. В Харкові постраждала 16-річна дівчина. 

Ворог атакував БпЛА Новобаварський і Холодногірський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння: 

  • 9 БпЛА типу "Герань-2";
  • 7 БпЛА типу "Молнія";
  • 8 fpv-дронів;
  • 12 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено приватний будинок складське приміщення, залізничну інфраструктуру;
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (сел. Золочів), 2 адмінбудівлі (м. Богодухів), 2 приватні будинки, господарчу споруду (с. Клинова-Новоселівка), авто з причепом (с. Писарівка), трактор (с. Сінне), приватний будинок, господарчі споруди (с. Петрівка), ангар (с. Кленове), інтернатний заклад (с. Малижине);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, територію кладовища (сел. Шевченкове), адмінбудівлю (с. Борівське), складське приміщення (сел. Великий Бурлук); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова); 
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Бабаї, с. Черкаські Тишки), 2 будинки (сел. Пісочин). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 182 людини. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 35 083 людини.

