Росія вбила людину на Харківщині

Російська армія атакувала Харківщину дронами різних типів. Унаслідок обстрілів одна людина загинула. Постраждали 6 людей, зокрема дитина.
Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 21 населений пункт Харківської області.
У селищі Шевченкове загинула 75-річна жінка, постраждали жінки 38, 53, 57 років.
У с. Сподобівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка, а у с. Світличне Золочівської громади зазнав поранень 48-річний чоловік. В Харкові постраждала 16-річна дівчина.
Ворог атакував БпЛА Новобаварський і Холодногірський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння:
- 9 БпЛА типу "Герань-2";
- 7 БпЛА типу "Молнія";
- 8 fpv-дронів;
- 12 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено приватний будинок складське приміщення, залізничну інфраструктуру;
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (сел. Золочів), 2 адмінбудівлі (м. Богодухів), 2 приватні будинки, господарчу споруду (с. Клинова-Новоселівка), авто з причепом (с. Писарівка), трактор (с. Сінне), приватний будинок, господарчі споруди (с. Петрівка), ангар (с. Кленове), інтернатний заклад (с. Малижине);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, територію кладовища (сел. Шевченкове), адмінбудівлю (с. Борівське), складське приміщення (сел. Великий Бурлук);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
- у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Бабаї, с. Черкаські Тишки), 2 будинки (сел. Пісочин).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 182 людини. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 35 083 людини.