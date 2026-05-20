Ворог за добу поранив 11 мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 220 людей, у тому числі 19 дітей.

Ворог за минулу добу поранив 11 мешканців Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА.

“За 19 травня росіяни поранили 11 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Він також повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 20 травня.

Краматорський район. У Святогірську пошкоджено інфраструктуру. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську поранено 9 людей, пошкоджено 38 приватних будинків, 9 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і 2 автівки. У Курициному Новодонецької громади пошкоджено 7 об'єктів на підприємстві. У Слов'янську пошкоджено 7 житлових будинків і 3 нежитлові будівлі. У Дружківці поранено 2 людини.

Бахмутський район. У Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.