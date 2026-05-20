Головком ЗСУ поінформував партнерів про обстановку на фронті і потреби Сил оборони України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна–НАТО на рівні головнокомандувачів збройних сил у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Сьогодні безпекова ситуація вимагає максимальної єдності, рішучості та швидкості дій у протидії російській агресії. Україна сьогодні захищає не лише себе — ми захищаємо майбутнє всього євроатлантичного простору", - написав Сирський.

Він також зазначив, що поінформував партнерів про актуальну оперативну обстановку на фронті, потреби Сил оборони України та ключові пріоритети у зміцненні наших спроможностей.

"Наголосив, що тактика активної оборони дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі — безповоротні. Важливу роль у цьому відіграють наші підрозділи безпілотних систем. Уже п’ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати", - наголосив головком.

Також, за його словами, Україна суттєво наростила кількість ударів у глибокому тилу противника завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike.

"Маємо й певні успіхи у придушенні російської протиповітряної оборони на ближчих дистанціях, що дозволяє дедалі ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об’єкти оборонно-промислового комплексу РФ", - додав Сирський і подякував союзникам за підтримку та запросив Військовий комітет НАТО здійснити візит до України.