Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

В Міноборони розповіли про результати middle strike у квітні

Президент України заявив, що middle strike є одним із пріоритетів на найближчі місяці.

Фото: Міноборони

Сили оборони України у квітні 2026 року продовжили завдавати middle strike ударів по логістиці, складах, штабах, системах ППО та інших компонентах наступальної активності Росії.

Про це повідомили в Міноборони та опублікували результати middle strike за минулий місяць.

Уражено щонайменше 25 ворожих систем ППО та РЛС.

Радіолокаційні станції – найчисленніша категорія втрат РФ цього типу, загалом близько 12 підтверджених обʼєктів. Серед них «Небо», «Каста», «МР-10» «Ай-Петрі», П-18, «Подльот» та РЛС 96Л6 – компонент зенітного ракетного комплексу С-400.

Зенітні ракетні комплекси – уражено 6 одиниць трьох типів. Зокрема, «Тор»: «Бук» та «Оса», зенітні ракетно-гарматні комплекси – уражено 2 одиниці типу «Панцир».

Зруйновано понад 55 обʼєктів воєнної логістики та складів Росії.

Як зазначили в Міноборони, у квітні українські middle strike удари охопили тимчасово окуповані території чотирьох областей, Крим, а також прикордонні регіони Росії – Бєлгородську, Воронезьку, Курську, Ростовську та Брянську області.

"Квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження: «засліплення» системи ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БпЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Усе це системна робота, яка місяць за місяцем підточує наступальний потенціал росії", - йдеться в повідомленні.

  • Україна і Норвегія створюють перше спільне виробництво безпілотників. За інформацією Міноборони, у планах виробництво на території Норвегії декількох тисяч дронів mid-strike для Сил оборони України.
Читайте також
