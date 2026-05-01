В Міноборони розповіли про результати middle strike у квітні

Президент України заявив, що middle strike є одним із пріоритетів на найближчі місяці.

Сили оборони України у квітні 2026 року продовжили завдавати middle strike ударів по логістиці, складах, штабах, системах ППО та інших компонентах наступальної активності Росії.

Про це повідомили в Міноборони та опублікували результати middle strike за минулий місяць.

Уражено щонайменше 25 ворожих систем ППО та РЛС.

Радіолокаційні станції – найчисленніша категорія втрат РФ цього типу, загалом близько 12 підтверджених обʼєктів. Серед них «Небо», «Каста», «МР-10» «Ай-Петрі», П-18, «Подльот» та РЛС 96Л6 – компонент зенітного ракетного комплексу С-400.

Зенітні ракетні комплекси – уражено 6 одиниць трьох типів. Зокрема, «Тор»: «Бук» та «Оса», зенітні ракетно-гарматні комплекси – уражено 2 одиниці типу «Панцир».

Зруйновано понад 55 обʼєктів воєнної логістики та складів Росії.

Як зазначили в Міноборони, у квітні українські middle strike удари охопили тимчасово окуповані території чотирьох областей, Крим, а також прикордонні регіони Росії – Бєлгородську, Воронезьку, Курську, Ростовську та Брянську області.

"Квітневі удари сформували цілісну кампанію виснаження: «засліплення» системи ППО відкриває вікна для нових ударів, знищення складів обмежує вогневий та матеріальний ресурс окупантів, а придушення інфраструктури управління БпЛА і штабів деградує здатність противника координувати дії на полі бою. Усе це системна робота, яка місяць за місяцем підточує наступальний потенціал росії", - йдеться в повідомленні.