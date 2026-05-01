Росіяни атакували дроном харчове підприємство в Богодухові: є постраждалі

Пошкоджено виробничий цех.

Удар по Богодухову 1 травня
Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни атакували безпілотником харчове підприємство у Богодухові на Харківщині: постраждали працівники.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Атака сталась близько 10:00, попередньо із застосуванням БпЛА типу «Молнія».

Влучання зафіксовано по території одного з підприємств харчової промисловості міста. Унаслідок удару пошкоджено цех виробничого об’єкта.

Постраждали чотири працівники підприємства. Їм надається необхідна медична допомога.

"За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину", - повідомили в Прокуратурі.

