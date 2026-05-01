Заступник міністра оборони: боді-камери є в кожної групи оповіщення, але не в кожного працівника ТЦК

Станом на сьогодні не всі працівники ТЦК забезпечені боді-камерами, повідомила під час години запитань до уряду прем’єрка Юлія Свириденко. Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зі свого боку повідомив, що рішення про зупинку руху на одній зі смуг дороги для проведення оповіщення ухвалюють місцеві ради оборони.

Практично в кожного ТЦК є певна кількість бодікамер, але вона не забезпечує усіх працівників. Однак у кожній групі оповіщення є боді-камера, сказав заступник міністра.

Він додав, що МО проводить систему реформу ТЦК з залученням суспільства і військових частин.

“Для того щоб провести зміну підходів до мобілізації, оповіщення і проведення даних заходів”, – сказав заступник міністра.