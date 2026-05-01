ГоловнаСуспільствоВійна

Заступник міністра оборони: боді-камери є в кожної групи оповіщення, але не в кожного працівника ТЦК

МО проводить систему реформу ТЦК з залученням суспільства і військових частин.

Заступник міністра оборони: боді-камери є в кожної групи оповіщення, але не в кожного працівника ТЦК
Іван Гаврилюк на годині запитань до уряду
Фото: скриншот

Станом на сьогодні не всі працівники ТЦК забезпечені боді-камерами, повідомила під час години запитань до уряду прем’єрка Юлія Свириденко. Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зі свого боку повідомив, що рішення про зупинку руху на одній зі смуг дороги для проведення оповіщення ухвалюють місцеві ради оборони.

Практично в кожного ТЦК є певна кількість бодікамер, але вона не забезпечує усіх працівників. Однак у кожній групі оповіщення є боді-камера, сказав заступник міністра.

Він додав, що МО проводить систему реформу ТЦК з залученням суспільства і військових частин.

“Для того щоб провести зміну підходів до мобілізації, оповіщення і проведення даних заходів”, – сказав заступник міністра.

  • Боді-камери з'явилися у груп оповіщення, аби забезпечити прозорість діяльності. Обов'язок носити їх з'явився торік з вересня, але передбачалося, що камерою мають забезпечити кожного співробітника. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies