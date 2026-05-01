Росія здійснила масований запуск дронів, працює ППО

Росія вранці 1 травня розпочала чергову повітряну атаку. Про роботу протиповітряної оборони повідомила Черкаська ОВА.

Повітряні сили повідомили про рух значної кількості дронів на Київську, Вінницьку, Одеську та інші області. Перші дрони полетіли на Одеську область ще о 8 годині.

За інформацією моніторингових каналів, ворог запустив понад 100 дронів, а також підняв у небо авіацію.