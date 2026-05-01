Наслідки ворожої атаки АЗС в Харкові та області 1 травня

Сьогодні вранці російські безпілотники атакували автозаправні станції в Харкові та області. Зафіксовані влучання на п’яти АЗС.

Про це повідомили в ДСНС України.

"На двох із них, у Слобідському районі Харкова та в Чугуєві, виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС", - заявили в ДСНС.

Фото: ДСНС України

Вибухами пошкоджене обладнання заправок, 10 легкових автомобілів та будівлю автомийки.

Відомо про двох постраждалих внаслідок атаки – це чоловіки 1970 та 1989 років народження. Один із них поранений та був госпіталізований до лікарні.

Фото: ДСНС України

На місці події працювали підрозділи ДСНС, медики та правоохоронці.