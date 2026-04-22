Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії

Також були звернення про допомогу в боротьбі з тероризмом. 

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Певна кількість африканських країн звернулася до України по допомогу в поверненні їхніх громадян, яких Росія рекрутувала в військо. Україна хоче мати взаємовигідні відносини з країнами Африки, які підтримують її суверенітет і територіальну цілісність.

Завдяки українським розвідслужбам до країн передали схеми людей, які причетні до найманства, повідомив на зустрічі з журналістами міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україна просить африканське головування зробити це одним із предметів, фокусів чи пріоритетів наступного року.

"Тому що це проблема, яка зростає. В Латинській Америці, коли я був, теж ми на цю тему розмовляли. Вербують і в Латинській Америці громадян. Тому дуже важливо ідентифікувати їх. Тому що ми маємо списки. Список громадян іноземних країн, які воюють на боці Росії. Ми маємо список і вбитих. І ми маємо свій список тих, хто тут у полоні", – сказав він.

Міністр пояснив, що африканські партнери звертаються до Києва стосовно того, як спільно подолати це явище. Крім того, є звернення про допомогу країнам у боротьбі з тероризмом. Також є перспективи співпраці в питаннях медицини і цифровізації.

Він зазначив, що є ще один трек, що посилює африканську політику – це продовольча безпека. 

“Ось один із тих факторів, які показала повномасштабна агресія: наскільки значима Україна для продовольчої безпеки світу. І у нас після відкриття дев’яти посольств на мільярд зріс товарообіг з Африкою. Я не кажу, що це пов’язано, я просто кажу факт. Ця присутність впливає. Є країни, які мають значні поклади енергоносіїв. Ми теж пропонуємо тут взаємодію”, – сказав він. 

Україна збирається розширювати присутність у Африці. 

“Я дуже сподіваюся, що там будуть призначені посли, які будуть внесені Президенту на затвердження. І ми будемо нарощувати і зв’язки, і присутність”, – сказав він. 

Контекст

Росія вербує іноземних найманців на війну, нерідко під виглядом цивільної роботи. У 2024 була інформація про залучення африканських найманців до боїв у Харківській області. Також Москва намагається посилювати свій вплив на континент іншими способами.

Україна роками не приділяла зв'язкам із країнами Африки значної уваги, але під час повномасштабної війни ситуацію стали змінювати.

