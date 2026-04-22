Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії

Також були звернення про допомогу в боротьбі з тероризмом.

Певна кількість африканських країн звернулася до України по допомогу в поверненні їхніх громадян, яких Росія рекрутувала в військо. Україна хоче мати взаємовигідні відносини з країнами Африки, які підтримують її суверенітет і територіальну цілісність.

Завдяки українським розвідслужбам до країн передали схеми людей, які причетні до найманства, повідомив на зустрічі з журналістами міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україна просить африканське головування зробити це одним із предметів, фокусів чи пріоритетів наступного року.

"Тому що це проблема, яка зростає. В Латинській Америці, коли я був, теж ми на цю тему розмовляли. Вербують і в Латинській Америці громадян. Тому дуже важливо ідентифікувати їх. Тому що ми маємо списки. Список громадян іноземних країн, які воюють на боці Росії. Ми маємо список і вбитих. І ми маємо свій список тих, хто тут у полоні", – сказав він.

Міністр пояснив, що африканські партнери звертаються до Києва стосовно того, як спільно подолати це явище. Крім того, є звернення про допомогу країнам у боротьбі з тероризмом. Також є перспективи співпраці в питаннях медицини і цифровізації.

Він зазначив, що є ще один трек, що посилює африканську політику – це продовольча безпека.

“Ось один із тих факторів, які показала повномасштабна агресія: наскільки значима Україна для продовольчої безпеки світу. І у нас після відкриття дев’яти посольств на мільярд зріс товарообіг з Африкою. Я не кажу, що це пов’язано, я просто кажу факт. Ця присутність впливає. Є країни, які мають значні поклади енергоносіїв. Ми теж пропонуємо тут взаємодію”, – сказав він.

Україна збирається розширювати присутність у Африці.

“Я дуже сподіваюся, що там будуть призначені посли, які будуть внесені Президенту на затвердження. І ми будемо нарощувати і зв’язки, і присутність”, – сказав він.

Контекст

Росія вербує іноземних найманців на війну, нерідко під виглядом цивільної роботи. У 2024 була інформація про залучення африканських найманців до боїв у Харківській області. Також Москва намагається посилювати свій вплив на континент іншими способами.

Україна роками не приділяла зв'язкам із країнами Африки значної уваги, але під час повномасштабної війни ситуацію стали змінювати.