Британія погодила створення "безтютюнового покоління", заборонивши назавжди продаж цигарок молоді

Британський парламент остаточно завершив розгляд законопроєкта про пожиттєву заборону продажу тютюнових виробів усім громадянам, яким наразі 17 років або менше.

Як пише BBC, документ успішно пройшов голосування у Палаті громад і Палаті лордів, тож справа залишилася за підписом короля. Народжені після 1 січня 2009 року більше не зможуть придбати цигарки та вейпи в жодній торговельній точці.

Куріння у Британії залишається однією з головних причин смертності, якій можна було б запобігти. В уряді сподіваються використати принцип профілактики замість лікування і створити перше у світі "безтютюнове покоління".

Водночас посилено обмеження і для тих, хто має право курити: вейпи стають забороненими у автомобілях з дітьми, на дитячих майданчиках, біля шкіл та у лікарнях.