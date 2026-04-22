Британія погодила створення "безтютюнового покоління", заборонивши назавжди продаж цигарок молоді

Народженим пізніше 1 січня 2009 року нікотинові вироби - зась.

Фото: The Conversation

Британський парламент остаточно завершив розгляд законопроєкта про пожиттєву заборону продажу тютюнових виробів усім громадянам, яким наразі 17 років або менше.

Як пише BBC, документ успішно пройшов голосування у Палаті громад і Палаті лордів, тож справа залишилася за підписом короля. Народжені після 1 січня 2009 року більше не зможуть придбати цигарки та вейпи в жодній торговельній точці.

Куріння у Британії залишається однією з головних причин смертності, якій можна було б запобігти. В уряді сподіваються використати принцип профілактики замість лікування і створити перше у світі "безтютюнове покоління".

Водночас посилено обмеження і для тих, хто має право курити: вейпи стають забороненими у автомобілях з дітьми, на дитячих майданчиках, біля шкіл та у лікарнях.

  • Нова Зеландія свого часу стала першою країною із забороною продажу нікотинових виробів молоді, але після зміни влади новий уряд скасував цю ініцітиву. 
﻿
