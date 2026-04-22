У 100-ий день народження Єлизавети ІІ король Чарльз заявив, що вона б "засудила стан справ у світі"

21 квітня покійній королеві Великої Британії Єлизаветі II могло б виповнитися 100 років. У день народження своєї матері король Чарльз III виступив з посланням до нації.

Як пише BBC, монарх віддав належне громадському служінню, якому його попередниця на престолі присвятила практично усе своє життя. Чарльз наголосив, що королева навряд "схвалила б нинішній стан речей у світі", оскільки чимало реалій нашого часу "глибоко б її турбували". Глава держави не вдався у подробиці, що саме у міжнародній політиці могло б засмутити Єлизавету II.

У Британському музеї в день народження королеви Чарльзу, прем'єр-міністру Кіру Стармеру, а також принцу та принцесі Уельським Вільяму та Кейт презентували проєкт меморіалу у парку Сент-Джеймс у Лондоні. Центром композиції стане бронзова статуя Єлизавети II.

Чарльз також прийняв у Букінгемському палаці кількох людей, які є повними однолітками королеви і святкували в цей день свій 100-ий день народження.