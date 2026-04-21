Беца: множинне громадянство запроваджують насамперед для етнічних українців, які мають інший паспорт

Запровадження інституту множинного громадянства розраховане насамперед на етнічних українців, перше громадянство яких – іноземне. Значна кількість українців мешкала за кордоном і до повномасштабного вторгнення.

Загалом громадяни, які перебувають в інших країнах, є важливим стратегічним ресурсом держави. Про це заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца повідомила на організованій LB та EFI Group дискусії “Українське суспільство 2026: демографія, міграція, ринок праці”.

Множинне громадянство є одним з елементів, за рахунок якого МЗС розраховує зберігати ідентичність українців за кордоном.

Асиміляція тих, хто поїхав, відбувається дуже швидко. Спільно з Міносвіти прагнуть відкривати білінгвальні школи або хоча б класи.

Контекст

Цього року в Україні оголосили про рішення запровадження множинного громадянства. Закон насамперед має надати право українцям, які виїхали за кордон, зберегти громадянство України, коли вони набувають інше.

Також закон розширить підстави набути громадянство України деяким категоріям іноземців й особам без громадянства. У першу чергу тим, хто проходить військову службу за контрактом у Силах оборони України.

