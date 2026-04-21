ЦАХАЛ конфіскував у Південному Лівані понад 85 тис. одиниць зброї, ракет і військових предметів

Ліванська "Хезболла" збирається провести масове поховання загиблих внаслідок війни з Ізраїлем під час дії припинення вогню. 44 бойовиків поховають на півдні Лівану, пише The Times.

Сьогодні поховають 29 бойовиків у місті Кфар Сір. Ще 15 бойовиків і одного цивільного поховають і перепоховають у селі Аль-Кляйля.

Влада Лівану стверджувала, що загалом з 2 березня, відколи Ізраїль розпочав нову операцію, загинули близько 2390 людей. З них 274 жінки і 177 дітей.

Ізраїль стверджував, що убив "понад 1700" бойовиків "Хезболли".