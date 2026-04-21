Ліванська "Хезболла" збирається провести масове поховання загиблих внаслідок війни з Ізраїлем під час дії припинення вогню. 44 бойовиків поховають на півдні Лівану, пише The Times.
Сьогодні поховають 29 бойовиків у місті Кфар Сір. Ще 15 бойовиків і одного цивільного поховають і перепоховають у селі Аль-Кляйля.
Влада Лівану стверджувала, що загалом з 2 березня, відколи Ізраїль розпочав нову операцію, загинули близько 2390 людей. З них 274 жінки і 177 дітей.
Ізраїль стверджував, що убив "понад 1700" бойовиків "Хезболли".
- Армія Ізраїлю розпочала операцію проти ліванської "Хезболли" через кілька днів після старту спільної з американцями операції проти Ірану. Крім повітряних ударів, ЦАХАЛ розгорнув наземну операцію, прагнучи створити буферну зону біля свого кордону.
- Після початку перемир'я між Іраном, США та Ізраїлем операція проти "Хезболли" все ще тривала, аж доки сторони не домовилися про паузу.
- Перемир'ю передували перші за 30 років прямі переговори між Ізраїлем і Ліваном.