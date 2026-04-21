Компанія купувала європейські авто та переправляла їх до Росії.

Польща оштрафувала місцеву компанію на 20 млн злотих (близько $5,5 млн) за навмисне порушення санкцій Європейського Союзу – продаж розкішних автомобілів до Росії.

Як пише Bloomberg, про це повідомила податкова служба країни.

За даними відомства, компанія, якою керують громадяни Білорусі на південному сході Польщі, у 2022–2023 роках купувала дорогі авто в Західній Європі, після чого переправляла їх до Росії через Польщу, Литву та Білорусь.

Загалом було виявлено 100 автомобілів таких брендів, як BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche та Bentley, загальною вартістю понад 49 млн злотих. У податковій службі Польщі назвали це одним із «найбільших випадків такого роду» в країні. Останніми місяцями Варшава активно переслідує компанії, які порушують санкції ЄС проти Росії. Різні галузі повідомляли владі про недобросовісну конкуренцію через обхід санкцій, зокрема у сферах продажу добрив, деревини, предметів розкоші та тракторів.

Заборона на продаж до Росії предметів розкоші вартістю понад 300 євро, а також автомобілів дорожчих за 50 000 євро, була частиною санкційного пакета ЄС, запровадженого після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.