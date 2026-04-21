ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Польща оштрафувала продавця люксових авто на близько $5,5 млн за експорт до РФ

Компанія купувала європейські авто та переправляла їх до Росії.

Польща оштрафувала продавця люксових авто на близько $5,5 млн за експорт до РФ
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Польща оштрафувала місцеву компанію на 20 млн злотих (близько $5,5 млн) за навмисне порушення санкцій Європейського Союзу – продаж розкішних автомобілів до Росії.

Як пише Bloomberg, про це повідомила податкова служба країни.

За даними відомства, компанія, якою керують громадяни Білорусі на південному сході Польщі, у 2022–2023 роках купувала дорогі авто в Західній Європі, після чого переправляла їх до Росії через Польщу, Литву та Білорусь.

Загалом було виявлено 100 автомобілів таких брендів, як BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche та Bentley, загальною вартістю понад 49 млн злотих. У податковій службі Польщі назвали це одним із «найбільших випадків такого роду» в країні. Останніми місяцями Варшава активно переслідує компанії, які порушують санкції ЄС проти Росії. Різні галузі повідомляли владі про недобросовісну конкуренцію через обхід санкцій, зокрема у сферах продажу добрив, деревини, предметів розкоші та тракторів.

Заборона на продаж до Росії предметів розкоші вартістю понад 300 євро, а також автомобілів дорожчих за 50 000 євро, була частиною санкційного пакета ЄС, запровадженого після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

