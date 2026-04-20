Трамп: нова угода, яку США хочуть укласти з Іраном, буде кращою за ядерну угоду

Президент США наголосив, що на нього не чиниться жодного тиску.

Дональд Трамп стверджує, що угода, щодо якої США ведуть переговори з Іраном, буде набагато кращою, ніж СВПД (ядерна угода) – міжнародна угода 2015 року щодо ядерної програми Ірану.

Про це він заявив у соціальній мережі Truth Social

Трамп розкритикував Демократичну партію США, колишніх президентів Барака Обаму та Джо Байдена, та відомі американські ЗМІ.

Президент США заявив, що попередня угода була «гарантованим шляхом до отримання ядерної зброї, чого не може бути і не буде».

Трамп зазначив, що якби він не припинив дію тієї угоди, США могли б опинитися у стані війни на Близькому Сході.