У березні цього року прем‘єр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв “розправитися” з російськими танкерами.

Королівський військово-морський флот Великої Британії не затримав жодного підсанкційного російського нафтового танкера через побоювання у уряду Сполученого Королівства, що витрати на їхню стоянку в порту та обслуговування можуть сягнути десятків мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє The Times.

У березні цього року прем‘єр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв “розправитися” з російськими танкерами, що ходять під фальшивими прапорами. Згідно з його планом, на борт суден можуть висаджуватися британські спецпризначенці та офіцери Національного агентства з боротьби зі злочинністю.

Однак жодної операції не було проведено через суперечку в уряді щодо того, де саме тримати ці судна і яке міністерство за це платитиме.

Чиновники наводять як приклад випадок із судном MV Matthew під панамським прапором, яке було затримане ірландською владою у вересні 2023 року. На його борту виявили понад 2,2 тонни кокаїну вартістю 157 мільйонів євро. Обслуговування, охорона та стоянка цього судна вже обійшлися у понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Іветт Купер та міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд висловили занепокоєння, що захоплення танкерів може дати змогу російським морякам просити притулку у Великій Британії.

Раніше цього місяця два танкери “тіньового флоту” пройшли через Ла-Манш у супроводі російського фрегата. Наступного дня через протоку пройшли ще три підсанкційні танкери.

Наразі Велика Британія відіграє лише допоміжну роль у рейдах на російські танкери в морі. На початку року вона надала розвіддані та судно підтримки для операції США із захоплення танкера Marinera. Нещодавно корабель ВМС Британії HMS Dagger допомагав французьким силам в операції з висадки на борт судна під назвою Grinch, відстежуючи його пересування.

Тіньовий флот Росії налічує близько 1500 суден, що забезпечують близько 40% всього експорту російської нафти. На сьогодні Велика Британія наклала санкції на 544 судна російського тіньового флоту.

Ці судна змінюють назви, електронні ідентифікатори, власників і прапори, щоб уникнути західних санкцій. Вони становлять як загрозу безпеці, так і екологічну небезпеку, оскільки мають неналежне страхування та поганий технічний стан, що підвищує ризик розливу нафти.