В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
У ОАЕ заявили, що понад 90% цілей Ірану в країні – це цивільна інфраструктура

Країна зазнала ударів понад 2800 ракет та безпілотників.

Ілюстративне фото
Фото: in-cyprus.philenews.com

Із початку війни США та Ізраїлю проти Ірану ОАЕ зазнали ударів понад 2800 ракет та безпілотників, і більш як 90% уражених об’єктів були цивільною інфраструктурою.

Як пише Politico, про це заявила міністерка з міжнародного співробітництва Рім Аль Хашимі. За її словами, Іран намагається зруйнувати «модель процвітання і толерантності» ОАЕ.

«Ми використали наші нафтові доходи, щоб створити потужну економіку. Вони ж витратили свої ресурси на сумнівні ядерні програми, ракети, дрони та проксі-сили», – сказала вона, підкресливши, що ОАЕ прагнули стати відповідальним глобальним гравцем, тоді як Іран, за її словами, діє як «держава-ізгой».

З кінця лютого, коли США та Ізраїль розпочали спільні удари по Ірану, Емірати зазнають постійних атак. Спочатку країна виступала проти війни, але згодом змінила риторику, зважаючи на ризик ширшого регіонального конфлікту.

Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про можливі зміни режиму в Ірані, Аль Хашимі висловила сумнів, що ці зміни є суттєвими. Вона зазначила, що, хоча окремі особи при владі могли змінитися, характер Корпусу вартових Ісламської революції, ймовірно, залишився таким самим.

Тим часом Трамп заявив, що США відновлять мирні переговори з Іраном у Пакистані після невдалого першого раунду. Раніше Трамп погрожував знищити цивільну інфраструктуру Ірану, якщо той не погодиться відкрити Ормузьку протоку, що викликало критику з боку демократів і правозахисників. 

Аль Хашимі наголосила, що ОАЕ підтримують політику «максимального тиску», але водночас застерегла від ударів по цивільному населенню.

«Ми не хочемо шкодити іранському народу. Але саме Корпус вартових Ісламської революції веде агресивну політику не лише проти США та Ізраїлю, а й проти країн регіону», – підсумувала вона.

  • Тим часом президент США Дональд Трамп знову заявив, що буде готовий завдати ударів по іранських мостах і електростанціях, якщо Тегеран не погодиться на угоду з Вашингтоном.
