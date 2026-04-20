Також є постраждалі унаслідок вчорашніх атак. 

Фото: ДСНС

У ніч на 20 квітня унаслідок нічної атаки російських окупантів на Великий Бурлук у Харківській області постраждали троє людей. Також є постраждалі унаслідок вчорашніх атак. 

Про це розповіли у ДСНС та у обласній прокуратурі

Ворог поцілив двома безпілотниками у триквартирний житловий будинок. Внаслідок влучань там виникла масштабна пожежа на площі 200 кв. м. Постраждали 3 мешканців: 55-річний чоловік, а також жінки 88 та 80 років. Їм надали допомогу. 

Фото: ДСНС
«Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах під загрозою повторних ударів, аби оперативно ліквідувати вогонь та не допустити його розповсюдження на сусідні оселі», – розповіли рятувальники. 

А вчора, 19 квітня близько 23:30 ворог здійснив масовану атаку БпЛА по селу Берестовенька Берестинського району. Всього росіяни застосували близько 10 безпілотників. Пошкоджено приміщення агрофірми, приватні житлові будинки. Дві жінки віком 39 та 78 років зазнали гострої реакції на стрес.

За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА типу «Герань-2».

Також вчора близько 18:00 російські військові вдарили по селищу Білий Колодязь Чугуївського району. Поранення отримав 53-річний чоловік.

Фото: Харківська обласна прокуратура
