Вночі 28 російських дронів влучили у 18 локаціях. Ще у шести місцях впали уламки

У ніч на 20 квітня російська армія атакувала Україну 142 безпілотниками. ППО знешкодила 113 із них.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 20 квітня (з 18:00 19 квітня) противник атакував 142 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там і додали, що близько 100 дронів – це «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО знешкодила 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків у 6 місцях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 20 квітня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.