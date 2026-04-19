Головне за неділю, 19 квітня: майже 170 боєзіткнень, стрілянина в Чернігові, наслідки теракту в Києві

Бойові дії на Донеччині, 166 бойових зіткнень, ворожі обстріли, загиблі внаслідок стрілянини діти в США, вибори в Болгарії. Яким запам’ятається 1516-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 квітня відбулося 166 боїв.

Найбільше - на Покровському напрямку.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві.

Він також додав, шо "не зовсім коректно" робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників.

"Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили", - наголосив голова МВС.

Генерал поліції Євген Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

"Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", - заявив він на брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які вчора прибули на місце стрілянини, але втекли після пострілів.

У Чернігові невідомий чоловік влаштував стрілянину на вулиці. Його затримали, повідомила пресслужба Нацполіції області.

За попередніми даними, у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтвердилася.

Постраждалих немає.

На парламентських виборах у Болгарії, за даними екзитполів, лідирує партія проросійського колишнього президента Румена Радева.

За фінальними даними екзитполу компанії Alpha Research, партія Радева «Прогресивна Болгарія» отримує 38,1% голосів, значно випереджаючи партію GERB колишнього прем’єра Бойка Борисова, яка має 15,9%.

У місті Шривпорт в Луїзіані сталася масова стрілянина, внаслідок якої загинули восьмеро дітей віком від 1 до 14 років.

Загалом вогнепальні поранення отримали 10 осіб, але інформацію про двох тих, хто вижив, не розголошують.

Після нападу підозрюваний викрав автомобіль неподалік і намагався втекти. Поліція переслідувала його, і під час погоні в окрузі Босьє його застрелили правоохоронці.

