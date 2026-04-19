«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Світ

Восьмеро дітей загинули під час масової стрілянини в США

Стрільця ліквідували правоохоронці. 

Поліція Луїзіани, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В місті Шривпорт в Луїзіані сталася масова стрілянина, внаслідок якої загинули восьмеро дітей віком від 1 до 14 років.

Про це пишуть агенція АР та NBC News із посиланням на поліцію.

Правоохоронці прибули на виклик близько 6-ї ранку після повідомлень про сімейний конфлікт. Речник поліції Крістофер Борделон сказав, що інцидент охоплював одразу три локації  дві будівлі на одній вулиці і ще одну на іншій.

Загалом вогнепальні поранення отримали 10 осіб, але інформацію про двох тих, хто вижив, не розголошують.

Після нападу підозрюваний викрав автомобіль неподалік і намагався втекти. Поліція переслідувала його, і під час погоні в окрузі Босьє його застрелили правоохоронці.

За попередніми даними, стрілець діяв сам. Поліція повідомила, що деякі з убитих дітей були його родичами. Мотиви злочину наразі невідомі.

Розслідування триває.

﻿
Читайте також
