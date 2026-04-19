Восьмеро дітей загинули під час масової стрілянини в США

В місті Шривпорт в Луїзіані сталася масова стрілянина, внаслідок якої загинули восьмеро дітей віком від 1 до 14 років.

Про це пишуть агенція АР та NBC News із посиланням на поліцію.

Правоохоронці прибули на виклик близько 6-ї ранку після повідомлень про сімейний конфлікт. Речник поліції Крістофер Борделон сказав, що інцидент охоплював одразу три локації – дві будівлі на одній вулиці і ще одну на іншій.

Загалом вогнепальні поранення отримали 10 осіб, але інформацію про двох тих, хто вижив, не розголошують.

Після нападу підозрюваний викрав автомобіль неподалік і намагався втекти. Поліція переслідувала його, і під час погоні в окрузі Босьє його застрелили правоохоронці.

За попередніми даними, стрілець діяв сам. Поліція повідомила, що деякі з убитих дітей були його родичами. Мотиви злочину наразі невідомі.

Розслідування триває.