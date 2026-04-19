400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ГоловнаСвіт

​FT: ЄС планує заохочувати дистанційну роботу, щоб пом’якшити енергетичну кризу

План заходів Брюссель планує представити незабаром. 

Ілюстративне фото
Фото: Unsplash

Європейська комісія планує заохочувати дистанційну роботу та субсидії на громадський транспорт, щоб скоротити споживання викопного палива на тлі різкого зростання цін на енергію через війну на Близькому Сході.

Як пише видання Financial Times, про це йдеться у документі, з яким ознайомилося видання. 

Комісія наступного тижня представить країнам-членам пакет заходів для зменшення попиту на енергію, підвищення енергоефективності та переходу на чисту енергетику. Рекомендації базуються на заходах, застосованих під час попередньої енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну, і спрямовані на зменшення залежності від викопного палива.

Зокрема, бізнесу пропонуватимуть запровадити щонайменше один обов’язковий день дистанційної роботи на тиждень там, де це можливо. Також рекомендується субсидувати громадський транспорт і знизити ПДВ на теплові насоси, котли та сонячні панелі.

Брюссель планує встановити амбітні цілі щодо електрифікації, хоча конкретні показники ще не визначені. Для їх досягнення країнам допоможуть впроваджувати програми «соціального лізингу» для екологічних технологій, зокрема теплових насосів, електромобілів і малих батарей.

Водночас посадовці наголошують, що ці заходи матимуть рекомендаційний характер. 

Комісія вже давала подібні поради у 2022 році, закликаючи знижувати температуру в приміщеннях на один градус.Ці ініціативи є частиною ширшого плану боротьби з високими цінами на енергію, який включає електрифікацію та координацію закупівель викопного палива. Деякі заходи, наприклад щодо дефіциту авіаційного пального, ще розробляються.

Документ, який представлять лідерам ЄС, не є обов’язковим, однак Комісія готує два законопроєкти для зниження витрат. Один передбачає зміни на ринку електроенергії для здешевлення її транспортування, інший – коригування податкових правил, щоб електроенергія оподатковувалася нижче, ніж викопне паливо.

Також розглядається можливість нульової ставки податку на електроенергію для енергоємних галузей, а Комісія допомагатиме країнам розробляти механізми обмеження цін і підтримки доходів населення.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies