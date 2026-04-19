Помічники президента США Дональда Трампа дедалі частіше закликають його обмежити спонтанні інтерв’ю через суперечливі заяви.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що ранкові послання Трампа занепокоїли його помічників, які дедалі більше хвилюються, що війна проти Ірану перетворюється на "політичний альбатрос" (політична помилка або рішення, яке продовжує переслідувати політика).

Видання пише, що Трамп також неодноразово телефонував журналістам. Так, в інтерв’ю Axios він заявив, що в Ірані "практично нічого не залишилося для атаки".

Згодом у великодньому інтерв'ю The Wall Street Journal він сказав, що може завдати удару по "кожній електростанції" в Ірані.

Він також скаржився італійській газеті на прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Головні помічники Трампа кажуть, що йому слід обмежити спонтанні інтерв'ю, оскільки вони лише переконують громадськість у тому, що в нього суперечливі меседжі.