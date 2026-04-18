Трамп проти Папи Лева

Понтифік не назвав жодного імені. Але, як це часто буває в політиці, ім’я назвав той, хто відчув себе адресатом. Американський президент, відомий своєю любов’ю до швидких реакцій і гучних формулювань, відповів у звичній для себе манері — через соціальні мережі. Складається враження, що «лідер демократичного світу» сприйняв євангельські слова як особистий виклик. Він розкритикував Папу як слабкого в зовнішній політиці і навіть зазначив, що Лев мав би бути йому вдячний за обрання на Папський престол.

Папа Лев, який уже майже рік очолює Католицьку Церкву і якого дехто встиг назвати «мовчазним понтифіком», раптом заговорив словами, що звучать тихо, але мають властивість лунати довше за гармати. У своїй молитві за мир, що співпала в Україні з Великою суботою, він нагадав речі, які здаються очевидними лише доти, доки не стають політично небезпечними: «Досить ідолопоклонства щодо самих себе і щодо грошей! Досить демонстрації сили! Досить війни! Справжня сила проявляється у служінні життю…»

Нещодавній конфлікт між Ватиканом і Вашингтоном став новиною минулого тижня. Світ раптом згадав стару істину: коли політики говорять про віру, вони зазвичай роблять це голосно; коли про владу говорить Папа — вони починають обурюватись.

Фото: EPA/UPG Папа Лев XIV виголошує своє послання Urbi et Orbi у Великодню неділю на площі Святого Петра у Ватикані, 5 квітня 2026 року. Urbi et Orbi (з лат. — «Місту (Риму) та світу») - найурочистіше папське благословення та послання в Римсько-католицькій церкві, яке Папа виголошує з центральної лоджії базиліки Святого Петра двічі на рік ,на Різдво та Великдень, а також під час інтронізації.

Іронія ситуації полягає в тому, що це не просто політична суперечка і навіть не дипломатичний конфлікт. Це стара історія, яку людство повторює вже дві тисячі років. Її можна передати короткою формулою, яку любили повторювати богослови і історики християнства: Цезар проти Агнця. У цій формулі є дивна закономірність історії: Цезар завжди здається сильнішим, але чомусь програє.

Історія Заходу пам’ятає ще один момент, який сформував його обличчя. Особливо визначальним став конфлікт XI–XII століть між папою Римським Григорій VII та імператором Священної Римської імперії Генріх IV, відомий як Боротьба за інвеституру. Це протистояння було не просто зіткненням особистих амбіцій двох правителів. Воно стало історичним моментом, коли в західному християнському світі вперше чітко сформувалося усвідомлення існування двох окремих влад — духовної, яку уособлювала церква, і світської, яку представляв імператор. Це протистояння не поділило світ на переможців і переможених. Воно поділило його на обов’язки.

Політики покликані думати про безпеку держави, про порядок, про рішення, які іноді потребують сили. І в цьому немає нічого ганебного. Держава існує саме для того, щоб захищати своїх громадян. Апостол Павло ще у Посланні до Римлян писав: «Бо не даремно він носить меч: він Божий слуга, месник на покарання злочинця» (Рим. 13:4).

Але церква має іншу місію. Вона не покликана перемагати ворогів. Вона покликана нагадувати про межі перемоги. Саме тому першому Папі було сказано слова, які стали фундаментом християнської традиції: «Поклади меч свій у піхви, бо всі, хто взяли меч, від меча загинуть» (Мт. 26:52).

Америка і Папа: страх перед впливом

Історія відносин між Ватиканом і Сполученими Штатами завжди була складною. Це не союз, який виник природно. Це союз, який формувався повільно — майже з підозрою.

Країна, що постала з релігійних дисидентів і переслідуваних громад, довго ставилася до Папи насторожено. Принцип розділення Церкви і держави, закладений батьками-засновниками, захищав не лише свободу віри. Він захищав і саму державу — від страху перед духовною владою, а віру — від спокуси стати інструментом політики.

Саме тому протягом тривалого часу відносини між Білим домом і Ватиканом залишалися стриманими і навіть холодними. Для багатьох американців Папа залишався не лише духовним лідером, а й символом зовнішньої влади, яка теоретично могла втручатися у внутрішні справи держави.

Фото: US National Archives Інавгураційна промова 35-го Президента США Джона Кеннеді 20 січня 1961 р.

Цей страх став особливо очевидним у 1960 році, коли президентом Сполучених Штатів уперше було обрано католика — Джона Кеннеді. У своїй знаменитій промові в Х’юстоні він сформулював принцип, який став програмним для американської демократії: він вірить у таку Америку, де жоден церковний діяч не диктує політику державі, а жоден політик не використовує віру як інструмент влади.

Це була не відмова від віри. Це була спроба захистити її від політики. Саме тому Кеннеді доводилося постійно повторювати просту, але принципову формулу: він — президент, а вже потім католик.

Історія показала, що цей баланс можливий. Під час Карибської кризи, коли світ стояв за крок до ядерної війни, дипломатичні канали Святого Престолу стали одним із факторів, що допоміг знизити напругу між великими державами. Ватикан не керував арміями і не віддавав наказів. Він робив те, що може робити лише духовна влада — нагадував політикам про відповідальність за життя людей. Саме тоді стало зрозуміло: Ватикан може бути не лише моральним голосом, а й дипломатичним союзником.

Найяскравішим прикладом такого союзу стала співпраця президента Рональда Рейгана і Папи Івана Павла ІІ. У час, коли світ ще жив у тіні холодної війни, вони обидва називали Радянський Союз «імперією зла» — не як політичний лозунг, а як моральний діагноз системи, яка будувалася на страху і брехні.

Їхня співпраця не була змовою і не була альянсом влади. Вона була прикладом того, як духовний голос і політична рішучість можуть діяти разом, не підміняючи один одного. Рейган відповідав за силу держави. Папа — за силу совісті.

Саме цей союз став одним із факторів, що прискорив падіння комуністичної системи у Східній Європі. Але його наслідком стала не лише перемога у холодній війні. У 1984 році Сполучені Штати і Святий Престол вперше в історії встановили повноцінні дипломатичні відносини і відкрили посольства.

Фото: Радіо Свобода Рональд Рейган під час зустрічі з Папою Іваном Павлом ІІ в Майямі, 1987 рік.

Цей досвід пояснює одну важливу річ для сьогоднішньої політики. Ватикан здатний співпрацювати з найсильнішими державами світу. Але лише тоді, коли ця співпраця будується не на страху, а на моральній меті.

Коли стіни стають аргументом

Сучасне протистояння між американським президентом і Папою має свою передісторію. 17 лютого 2016 року, під час повернення з Мексики, Папа Франциск прокоментував заяви тодішнього кандидата в президенти Сполучених Штатів щодо будівництва стіни на кордоні словами, які миттєво облетіли світ: «Людина, яка думає лише про будування стін — де б вони не були — і не будує мостів, не є християнином». Він одразу уточнив, щоб уникнути політичних спекуляцій: «Я не збираюся втручатися у вибори. Я лише кажу, що така позиція не відповідає християнському духу».

Це була не політична заява і не підтримка опонентів. Це була проповідь — проста і незручна. Проповідь, яка нагадувала, що моральна мова не завжди збігається з мовою політичної доцільності.

Реакція не забарилася. Уже за кілька днів кандидат відповів фразою, яка звучала більше як політичний лозунг, ніж аргумент: «Якби ІДІЛ атакував Ватикан, Папа лише молився б, щоб президентом був Дональд Трамп».

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп

Саме тоді вперше відкрито прозвучала напруга між двома ролями, які Захід століттями намагався тримати в рівновазі. І це був не поодинокий випадок. Уже під час наступних кампаній релігійна риторика стала важливою частиною політичного стилю Дональда Трампа. Він дедалі частіше звертався до біблійної символіки, позиціонував себе як захисника християнської цивілізації, обіцяв «повернути Бога в публічний простір» і дедалі сміливіше заходив у сферу моральних суджень, які традиційно належать не державі, а церкві.

Кульмінацією цієї тенденції став крок, який викликав особливо реакцію в релігійному середовищі. У 2024 році Трамп публічно почав продавати власне видання Біблії — так звану «God Bless the USA Bible», поєднавши Святе Письмо з Конституцією, Декларацією незалежності та іншими політичними документами американської державності. Для одних це був патріотичний жест. Для інших — знак того, що межа між вірою і політикою почала розмиватися.

Після перемоги на виборах у 2016 році ситуація тимчасово змінилася. Відбулася особиста зустріч у Ватикані, і тон розмов став стриманішим — адже навіть найсміливіші політики говорять тихіше, коли опиняються під фресками Мікеланджело. Але напруга нікуди не зникла. Вона лише перейшла з площини слів у площину ролей.

Саме тому сьогоднішнє публічне протистояння між президентом і Папою не є першим. Його витоки сягають конфлікту між Дональдом Трампом і Папою Франциском у 2016 році — конфлікту, який тоді здавався епізодом передвиборчої кампанії, але згодом виявився симптомом глибшої тенденції.

Йдеться не про особисті характери і не про політичні симпатії. Йдеться про межі ролей. Про те, чи може політика користуватися мовою віри, не перетворюючи її на інструмент влади. І чи може церква мовчати, коли віра починає служити політичним цілям, нехтуючи мораллю і забуваючи про милосердя.

Коли мораль стає політикою

Увага до Ватикану і ролі Католицької Церкви знову загострилася під час нової передвиборчої кампанії, коли у команді президента ключові позиції посіли відкриті католики. Особливо символічною стала зустріч віце-президента Джей Ді Венса з Папою Франциском в день Великодня, саме він став останнім політиком, якого прийняв понтифік перед своєю смертю. Наступного дня Папа відійшов у вічність.

Фото: Vatican News Віце-президент США Джей Ді Венс і Папа Римський Франциск зустрілися у Ватикані у Великодню неділю, 20 квітня 2025 р.

Враховуючи фізичний стан Франциска, який лише напередодні повернувся до Ватикану після тривалого лікування, важко не побачити в цьому жесті особливого змісту. Це була не протокольна зустріч. Це була спроба зберегти діалог із новою адміністрацією навіть тоді, коли сили вже залишали людину.

Саме у Ватикані, під час похорону Папи Франциска, відбулася зустріч між президентами України і Сполучених Штатів, яка дала новий імпульс відносинам. Іронія історії полягала в тому, що місце молитви стало місцем політики — але політики, яка змушена була говорити пошепки, під склепінням віри.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Ватикані, 26 квітня 2025 року.

Окремим епізодом, який багато хто сприйняв не як курйоз, а як симптом, стала публічна заява президента під час конклаву про те, що було б добре, якби новий Папа був американцем. Ще більший резонанс викликала інша подія — публікація зображення президента в образі Папи Римського, яка швидко поширилася в інформаційному просторі і стала предметом дискусій у медіа і церковному середовищі. Для одних це був гумор і політичний тролінг. Для інших — символічне втручання в процес, який у католицькій традиції вважається не політичною процедурою, а духовним актом.

Саме тому цей епізод можна розглядати ширше, ніж просто інформаційний скандал. Йдеться не про етикет і не про стиль. Йдеться про принцип суверенітету. Ватикан — це не лише держава. Це інституція, чий авторитет будується на незалежності від світових політичних тенденцій.

Конклав справді обрав американця. Але, напевно, найменш зручного для Білого дому. Місіонер, який більшість свого служіння провів у Латинській Америці, який добре знав світ бідних і світ біженців, духовний син Святого Августина, вирішив почати свій понтифікат не з політичних декларацій, а із заклику до миру. У своїй першій промові до курії новий Папа задав тон свого понтифікату словами, які тоді звучали як богослов’я, а сьогодні читаються як антиполітична програма, адже навмисно акцентував на тому, що сьогодні Христа трактують і використовують його Особу по різному, але церква має залишатись вірною Євангелію .

Фото: EPA/UPG Вірні з прапором США радіють після оголошення імені нового Папи на площі Святого Петра після обрання Папи Лева XIV, Ватикан, 8 травня 2025 р.

Суперечка про межі влади: США і Ватикан

Довгий час напруженість між адміністрацією президента і Католицькою Церквою залишалася майже непомітною для широкого загалу. Вона не проявлялася у відкритих конфліктах, але її можна було відчитати між рядками — у заявах, у жестах, у мовчанні.

Першим сигналом стала позиція американського єпископату. Конференція католицьких єпископів США неодноразово застерігала щодо міграційної політики, наголошуючи на простому принципі: держава має право контролювати кордони, але не має права жертвувати гідністю людини. Це була не опозиція владі. Це було нагадування про межі, які встановлюються не законами, а моральним порядком.

Значно гостріший резонанс викликала заява військового архієпископства США на тлі дискусій про можливість силового тиску навколо Гренландії — території, яка раптом стала не лише географічним, а й моральним питанням. Архієпископ для військовослужбовців Сполучених Штатів Тімоті Пол Броліо нагадав принцип, сформульований після Нюрнберга: військовослужбовець має обов’язок служити державі, але не має права зрікатися совісті.

Фото: U.S. Naval Academy. Архієпископ Тімоті Броліо проводить месу у каплиці Військово-морської академії США.

Формально це була пастирська настанова. Фактично — сигнал: навіть у часи геополітичних амбіцій існують межі, які визначаються не картами, а совістю людини.

Саме тому наступний етап напруги виник уже у сфері війни. Перед початком конфлікту проти Ірану Міністерство оборони США почало формувати моральний наратив війни — наратив, в якому політичні рішення почали звучати мовою майже богословською. У публічному просторі з’являлися виступи і брифінги, де конфлікт описувався як боротьба цивілізацій, як історичне протистояння добра і зла, а інколи — як подія з майже апокаліптичним виміром.

Особливу увагу привернула роль міністра оборони США Піта Гегсета — політика, якого самі медіа часто характеризують як католика і людину з виразними радикальними переконаннями. Власне можливо ці речі і змусили Папу у суботній промові сказати досить жорсткі слова «Рівновага в людському роді серйозно розхитана. У промови про смерть навіть втягують святе Ім’я Бога, Бога життя. Тоді зникає світ братів і сестер з єдиним...»

Це було не політичне заперечення. Це було богословське застереження. Бо коли війна починає говорити мовою віри, віра ризикує стати інструментом війни.

Першим відкритим сигналом напруження став жест — дистанція Папи від урочистостей з нагоди 250-річчя Сполучених Штатів. Це рішення багато медіа трактували як демонстрацію незалежності.

Остаточним же поворотом стала проповідь у суботу 11 квітня та реакція очільника Білого Дому. Здавалося б варто було б не реагувати на слова Трампа, але тут роль відіграли медіа, і поїздка Папи до Африки. Відповідаючи на критику, Папа Лев зазначив у відповіді журналістам: «Я не політик і не хочу вступати з ним у суперечку. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати, як це дехто робить. Я й надалі голосно виступаю проти війни… Я не боюся адміністрації Трампа…»

Фото: EPA/UPG Папа Лев XIV звертається до вірян з вікна свого кабінету в Апостольському палаці у Ватикані, 6 квітня 2026 року.

Довгий час у повітрі витало питання, яку сторону займуть католицькі соратники президента. І саме тоді віцепрезидент, який відкрито позиціонує себе як практикуючий католик, вирішив повчати Папу не лише політичній мудрості, але й теології — закидаючи йому нібито нерозуміння концепції справедливої війни. Теології, автором якої є духовний покровитель Папи — Святий Августин, із праць якого діючий понтифік є фахівцем.

Поширення Дональдом Трампом зображення себе в образі Ісуса Христа стало не просто епізодом інформаційної війни, а подією, яка змусила навіть його вчорашніх союзників говорити значно обережніше. Йшлося про згенероване штучним інтелектом зображення, де президент поставав у ролі Христа-цілителя — того, хто торкається хворого і дарує зцілення. Саме цей образ у християнській традиції пов’язаний не з владою, а з милосердям і спасінням, тому реакція виявилася настільки гострою.

Фото: Truth Social Зображення Дональда Трампа в образі Ісуса, що спричинило скандал

Зокрема, протестантська письменниця і журналістка Меган Башем публічно назвала таке зображення «обурливим богохульством» і поставила під сумнів саму доречність подібної риторики від політичного лідера. Консервативний пастор Дуг Вілсон, який раніше проводив богослужіння для військових у Пентагоні, також заявив, що був радий бачити, як багато віруючих одразу засудили це зображення як неприйнятне.

Після хвилі критики допис було швидко видалено. Сам Трамп практично одразу пояснив, що це був жарт, що зображення не мало богословського змісту і що його неправильно інтерпретували.

Між Трампом в образі Папи і Трампом в образі Христа минув майже рік — рік напруги, обережності і, зрештою, відкритого протистояння. Рік, у якому символи перестали бути іронією і стали заявою.

Паралельно з цими подіями зараз триває африканська подорож Папи Лева XIV — подорож, яка дедалі більше набуває не лише пастирського, а й політичного звучання. Саме там, далеко від європейських столиць і американських медіа, у проповідях понтифіка все частіше лунають очевидні закиди політикам і моральній логіці їхніх рішень.

Під час візиту до Камеруну Папа відкрито виступив проти світових лідерів, які витрачають мільярди на війни, і заявив, що сучасний світ дедалі більше «розорюється жменькою тиранів». Він також розкритикував політиків, які використовують релігійну риторику для виправдання воєн, і закликав до «рішучої зміни курсу». Формально Папа не назвав жодного конкретного лідера.

Але сенс його слів був зрозумілий усім.

Бо коли влада починає гратися образами віри, вона рано чи пізно стикається з їхнім справжнім змістом. І саме тут ця суперечка виходить за межі Америки і Ватикану. Бо там, де символи стають аргументами, завжди з’являється питання: хто заплатить за їхні наслідки.

Україна: коли суперечка стає реальністю

У сучасній дискусії про Іран існує спокуса бачити його або виключно агресором, або виключно жертвою. Обидві позиції однаково спрощують реальність. Іран є державою, яка одночасно перебуває під тиском міжнародної системи і сама створює ризики для цієї системи.

Але український досвід змінює перспективу. Для нас Іран — це не лише політичний суб’єкт, цей ще учасник війни. Його участь не символічна і не опосередкована. Вона має форму зброї, технологій і наслідків. Саме тому робити з Ірану лише жертву не дозволяють дві речі: українська реальність і перспектива його ядерної програми, яка перетворює регіональний конфлікт на глобальний ризик.

І тут постає складне, але необхідне питання: чи може заклик до миру бути переконливим, якщо він не враховує реальну роль сторін у конфлікті.

Є стара помилка цивілізацій — починати розмову про мир із того місця, де ще тихо, а не з того місця, де вже болить. Це дозволяє виглядати мудрими, але не завжди допомагає бути справедливими.

Україна стала місцем, де світ уперше побачив нову форму війни. Вона почалася не з декларацій і не з ультиматумів, а з технологій, які перетворилися на зброю. Саме тут стало зрозуміло: конфлікт, який інші ще називали кризою, насправді вже є війною.

Саме тут стало очевидно, що байдужість до зла не зупиняє його. Вона лише дає йому час. Саме тому говорити про мир сьогодні потрібно не від центру сили, а від центру страждання. Не від страху перед майбутнім, а від відповідальності за теперішнє.

І в цьому сенсі Україна стала не лише жертвою війни, а й точкою морального орієнтиру для світу, який знову вчиться розрізняти: співчуття і сліпоту, мир і капітуляцію, милосердя і байдужість. Бо мир — це не відсутність війни.

Мир — це порядок, у якому зло не винагороджується, а правда не карається.

І саме тому справедливий мир починається не там, де його проголошують.

Він починається там, де визнають правду про війну.