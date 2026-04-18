Парламент Індії провалив зміни до конституції щодо гендерних квот в політиці

Опозиція об'єдналася, щоб вперше за 12 років заблокувати ініціативу прем'єра Моді.

Індійський парламент не підтримав зміни до конституції країни, які б закріпили третину місць у законодавчому органі за жінками.

Як пише The Guardian, проєкт від керівної партії прем'єра Нарендри Моді "Бхаратія Джаната" зазнав невдачі через рідкісне для Індії єднання опозиції. Це був перший випадок за 12 років, коли ініціатива голови уряду провалилася на етапі голосування.

Моді звинуватили у спробі під прикриттям гендерних квот протягнути парламентську реформу, яка сприяла б його перемозі на наступних виборах. Конституційні зміни передбачали збільшення кількості місць у парламенті з 543 до 850 і перерозподіл одномандатних округів.

Опозиція стверджує, що прем'єр хотів, щоб більше портфелів визначали виборці у бідних північних штатах зі стрімким зростанням населення, де його партія має більшу підтримку. Натомість політичний вплив багатших південних штатів мав зменшитися.

Востаннє електоральні мапи в Індії перемальовували у 1971 році. Населення Індії наразі становить не менше 1,4 мільярда людей.